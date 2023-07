Bennacer via dal Milan? L’Arabia Saudita ci prova anche per il centrocampista algerino: tutte le ultimissime

L’Arabia Saudita è pronta a provarci anche per Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan, attualmente infortunato e che dovrà stare fermo ancora per parecchi mesi, è finito nel mirino dei sauditi.

A riportarlo è il giornalista francese Nabil Djellit, che su Twitter spiega come il mediano non sarebbe un obiettivo per questa estate ma soltanto a partire dalla sessione invernale di calciomercato.