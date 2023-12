Bennacer e il pensiero su Donnarumma: «Fa parte del calcio. I tifosi del Milan non gli vogliono bene? Vi dico che…». Le dichiarazioni del rossonero

Il centrocampista del Milan Bennacer è stato intervistato da goal.com e calciomercato.com analizzando il suo rapporto con Donnarumma.

DONNARUMMA – «Gigio sapeva cosa sarebbe successo, poi fa parte del calcio. Il mondo del calcio è così: sul campo devi togliere tutta questa pressione dovuta all’atmosfera. Non è che i tifosi del Milan non vogliano bene a Donnarumma, è che quando hai giocato per il Milan e hai vinto qualcosa fa sempre male quando vai via. Magari c’è qualcosa che non sappiamo e che non sapremo mai. Magari è stato un po’ tosto, ma ogni giocatore può vivere queste cose».

