Bennacer confessa: «Ibrahimovic? Contento se torna». E svela un aneddoto

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato del possibile ritorno in rossonero, come dirigente, di Zlatan Ibrahimovic

Nel corso dell’intervista a goal.com, Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato così del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic:

RITORNO IBRAHIMOVIC – «Certo che sarei contento del suo ritorno, perché Zlatan è veramente una leggenda nel club, come giocatore. Sarei molto contento del suo ritorno con noi perché ha sempre aiutato la squadra, la società. Sono sicuro che se torna farà il possibile per fare del suo meglio. Siamo sempre in contatto, è più di un ex compagno».

