Bennacer verso l’addio al Milan? La verità sull’Arabia, e quella clausola rescissoria… Le ultime sull’algerino

L’Arabia Saudita non ha intenzione di fermarsi ed è pronta a tornare a fare spesa in Serie A. Gli arabi hanno mostrato interesse per Bennacer, giocatore di cui però il Milan non è disposto a privarsi.

Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, il club rossonero non vuole cedere il centrocampista né ora né a gennaio. E la clausola rescissoria da 50 milioni di euro sarà valida soltanto a partire da luglio 2024.