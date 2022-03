Bennacer a MilanTV: «Gara pesante, per noi è come una finale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ismael Bennacer ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV nel prepartita del derby di Coppa Italia

Pochi minuti al calcio d’inizio del derby tra Milan ed Inter. Ai microfoni di MilanTV è intervenuto Ismael Bennacer. Le dichiarazioni del centrocampista algerino.

«È pesante, per noi è una finale anche se c’è anche il ritorno. Questa partita è molto importante per noi. Il derby è sempre una gara speciale, l’abbiamo preparata nel miglior modo possibile e vogliamo fare di tutto per vincere. Io mi sento bene sul campo, provo a dare il massimo per la squadra.»