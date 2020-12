Benevento Milan, tradizione negativa dei rossoneri

Il Milan ha sfidato il Benevento in sole due occasioni. In nessuno dei due casi i rossoneri sono riusciti a portare a casa i tre punti

Il Milan ha sfidato il Benevento in sole due occasioni. In nessuno dei due casi i rossoneri sono riusciti a portare a casa i tre punti. La prima volta arrivò il pareggio all’ultimo minuto del portiere giallorosso Brignoli (stagione 2017/2018).

In quel caso i campani riuscirono ad ottenere il primo punto in Serie A proprio contro la squadra di Gennaro Gattuso. Non fece meglio l’allenatore milanista nella gara di ritorno: anche in quel caso il gruppo di De Zerbi si impose per uno a zero a San Siro.