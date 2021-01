Benevento-Milan: Kessie il migliore, Tonali flop, ecco le pagelle rossonere

Benevento-Milan: i rossoneri battono 2-0 il team di Filippo Inzaghi e consolidano il primato in classifica, ecco le pagelle

Il Milan batte 2-0 il Benevento in dieci uomini e consolida il primato in classifica. Il migliore in campo, stando ai quotidiani sportivi, è Franck Kessie (7): «Troneggia al centro e il fraseggio corto del Benevento non fa danni irreparabili perché a un certo punto arriva lui. Sembra un po’ il Bud Spencer di certi film. Sui rigori è un assegno circolare» – scrive la Gazzetta dello Sport.

Grande prestazione anche per Kjaer, Donnarumma e Leao (7). Molto bene anche Calhanoglu e Romagnoli (6,5). Sufficienza per Diaz, Castillejo, Rebic, Krunic, Dalot e Calabria (6). Disastro Tonali (4).