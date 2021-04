Bellinazzo: «Agnelli-Ceferin? Governare il calcio significa un’altra cosa»

Bellinazzo, firma de Il Sole 24 Ore, ha commentato su Twitter la diatriba tra i 12 club e il presidente della Uefa

Bellinazzo, firma de Il Sole 24 Ore, ha commentato su Twitter la diatriba tra i 12 club e il presidente della Uefa

«Il Calcio non è di Agnelli e Perez ma il Calcio non è neppure proprietà di Ceferin e della Uefa. Il Calcio è un bene pubblico, appartiene ai tifosi e ai popoli. Chi lo governa ha solo il dovere di farlo funzionare e di rendere questa industria remunerativa per gli investitori».