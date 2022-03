Belardi: «Al posto di Donnarumma sarei rimasto al Milan, sullo scudetto...»

Emanuele Belardi, ex calciatore della Juventus, ha parlato in esclusiva a juventusnews24 dell’addio di Donnarumma al Milan

Emanuele Belardi, ex portiere della Juventus, ha parlato dell’addio di Donnarumma al Milan e della corsa scudetto in esclusiva ai microfoni di juventusnews24:

«E’ un discorso particolare, magari aveva alte pretese rispetto all’offerta che gli aveva fatto il Milan. Io, nei suoi panni, sarei rimasto al Milan, la squadra che l’ha cresciuto, lì dove era un giocatore importante. Doveva rimanere in rossonero, ma poi il mercato in questo caso ha deciso altro. Non so se Donnarumma in estate avrebbe cambiato per una squadra italiana. Comunque ha fatto una scelta probabilmente con l’idea di vincere tutto, ma così non sarà poi perchè il PSG è uscito subito dalla Champions League. Sul mercato le vie sono infinite. Non è un rammarico per la Juve, perchè Allegri non può averne visto che ha a disposizione adesso uno dei migliori portieri che ci siano in Europa».

SULLO SCUDETTO: «Credo che le prime quattro se la giocheranno fino all’ultima partita. Tra queste ovviamente c’è anche la Juve che, dopo un inizio complicato, ha iniziato a macinare risultati, specialmente nell’ultimo periodo. Considerando anche il calendario i bianconeri possono sperare in qualcosa di più del quarto posto. E poi lo dico sempre: mai dare la Juve per morta anche quando lo sembra».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24