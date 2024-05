Valon Behrami ha parlato a DAZN nel post-partita di Milan Salernitana: tutte le dichiarazioni dopo il match

Valon Behrami ha parlato a DAZN nel post-partita di Milan Salernitana.

PAROLE – «C’è da fare il complimento al Milan per aver fatto vivere emozioni incredibili a giocatori come Kjaer che magari negli ultimi mesi non è stato fondamentale ma è stato importantissimo per lo scudetto».