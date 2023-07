Bazzani sul mercato: «E’ una situazione non facile, ma…». Le parole dell’ex calciatore sul fenomeno arabo

Fabio Bazzani ha parlato ai microfoni di TMW di calciomercato e delle offerte irresistibili dei club arabi. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Non è facile, perché siamo in una situazione dove loro quando mettono nel mirino qualcuno lo portano a casa. Sono pochi quelli che hanno resistito. Dipende quanto potrà andare avanti e quanto potrà ancora svaligiare il campionato italiano. I club italiani già non possono competere con la Premier, figuriamoci con queste cifre. Se resisti, poi dovresti fare i conti forse con un giocatore insoddisfatto. E’ una situazione non facile, ma speriamo ci sia un limite o sarà difficile»