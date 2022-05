Bastoni: «Lo Scudetto non dipende solo da noi». Le parole del difensore dell’Inter

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni a Inter Tv ha parlato della vittoria della Coppa Italia e delle restanti partite.

«Per me era importante essere qui, sto bene, la gamba va bene. Ora daremo il massimo nelle ultime due partite. Per lo scudetto sappiamo che non dipende solo da noi, ma vogliamo finire al meglio la stagione».