Bastianelli: «Kessie in scadenza? Il mercato ora è cambiato»

L’agente di mercato Bastianelli ha parlato del rinnovo di Frank Kessie, al centro del dibattito in Casa Milan. Le sue parole a Sky Sport:

«Il rossonero è fondamentale non solo per l’equilibrio che da, ma anche a livello realizzativo. Tanti grandi giocatori sono a scadenza, non solo Kessie ma anche Insigne, Dybala, Ronaldo. Credo che il mercato sia caratterizzato da delle priorità non tanto nei trasferimenti, ma nei rinnovi di questi giocatori per confermarli nelle proprie squadre».