Barzagli: «Champions League? Il girone più bello è quello del Milan»

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha parlato di Champions League e Serie A. Le parole dell’ex nazionale azzurro

Andrea Barzagli ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport fermandosi su Champions League e Serie A. Ecco le parole dell’ex difensore della Juventus, che si è soffermato anche sul Milan.

SULLA CHAMPIONS LEAGUE – «Il girone più bello e anche più difficile è quello del Milan. Ma può diventare un’occasione per dare ancora più entusiasmo a un club che cerca di tornare ad alti livelli. Queste sfide per pubblico, giocatori e società sono una grande esperienza, ti fanno crescere. Il Milan però non dovrà affrontarle con una mentalità tipo “tanto non abbiamo nulla da perdere” perché sei sempre il Milan e devi competere come una grande per riabituarti».

SULLA SERIE A – «Davvero affascinante, col ritorno in massa di allenatori top. Sarebbe bello che non ci fosse una squadra ammazza campionato. Ma non credo succederà. Juve e Inter sono ancora avanti, ma Roma e Lazio oltre a due allenatori top, secondo me per qualità possono puntare alla Champions e dunque lottare fino fondo. Milan e Atalanta hanno tutto per riconfermarsi. E Il Napoli è un’ottima squadra. Se non ha problemi di infortuni, come l’anno scorso, ha una rosa importante per stare dietro a Juve e Inter. Sì, la lotta scudetto si può allargare».

