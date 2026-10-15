Bartesaghi a Sky: «Cisse è un ragazzo straordinario. Ora sto bene fisicamente e stasera l’ho dimostrato»

Bartesaghi, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla conclusione del match tra Salisburgo e Milan

Bartesaghi, pochi minuti dopo il fischio finale del match tra Salisburgo e Milan, sfida valevole per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League 26/27, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA TRIPLETTA DI CISSE – «Sono molto contento per la squadra e per Alpha. Siamo tanti amici, ci siamo abbracciati subito e sono contento di aver contribuito con un assist per lui».

SULLA PARTITA – «Abbiamo approcciato la gara bene, ne siamo soddisfatti, ma poi c’è sempre qualcosa da sistemare. Speriamo di migliorare per le prossime partite».

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SUL SUO MOMENTO – «Ho avuto la pausa nazionali per giocare, sono tornato che sto bene fisicamente e stasera l’ho dimostrato. Poi io, indipendentemente se gioco o non gioco, cerco di fare sempre le mie partite e il mio gioco».

SUL SUO ASSIST DALLA SINISTRA – «Abbiamo preparato la partita in questo modo: sapevamo che ci sarebbe stato spazio sul mio lato, a me piace andare in profondità. Sono molto contento per l’assist a Cisse».

SU CISSE – «Alpha è un ragazzo straordinario e anche un grande calciatore. Sono sicuro che darà una grande mano al Milan».