Baroni a Dazn: «Buon atteggiamento, ma abbiamo regalato al Milan troppi palloni»

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato a DAZN dopo il match contro il Milan di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

L’ATTEGGIAMENTO – «La partita è stata condizionata dal doppio errore in occasione del gol. L’atteggiamento della squadra è stata buona, ma non dobbiamo perdere così tanti palloni. C’è stata ricerca della palla, il Milan non ha fatto una grande partita. Noi non possiamo regalare questi palloni».

ATTACCO SENZA RIFERIMENTO – «Loro con i tre centrali volevo togliere un punto di riferimento, ma con Bonazzoli dentro la squadra si è comportata bene. Ha sviluppato bene la manovra. Dobbiamo essere più lucidi sotto porta, più concreti».

FOLORUNSHO– «Ci serviva qualcosa in mezzo al campo. lui è molto bravo a trovare palla negli spazi».

FARAONI – «Il giallo ha condizionato la mia scelta di tirarlo fuori».