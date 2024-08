Baresi parla della CHAMPIONS: «Siamo CURIOSI, vogliamo vedere questa COSA. Dobbiamo PENSARE così»

Il vicepresidente del Milan Franco Baresi ha commentato la situazione del Milan alla fine dei sorteggi di Champions

Franco Baresi vice-presidente onorario del club rossonero, ha parlato a Sky Sport dopo i sorteggi di Champions League per analizzare le sfide del Milan.

PAROLE – «Siamo tutti curiosi di come andrà. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Bisogna vedere come sarà e come reagiremo. Tante volte l’esperienza può essere determinante».

LE PAROLE DI BARESI DOPO IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE