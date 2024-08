Baresi dopo i SORTEGGI di Champions League: «Il Milan deve pensare di VINCERE sia in Italia che all’estero. Campionato? Non pensavamo di iniziare così». Le dichiarazioni a Sky

Franco Baresi vice-presidente onorario del club rossonero, ha parlato a Sky Sport dopo i sorteggi di Champions League per analizzare le sfide del Milan.

PAROLE – «Siamo tutti curiosi di come andrà. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Bisogna vedere come sarà e come reagiremo. Tante volte l’esperienza può essere determinante».

SULLA ROSA – «Il Milan deve pensare sempre a giocare per vincere sia in Italia che all’Estero. Poi che il Milan abbia una cultura dove in Europa sono sempre state fatte partite importanti è vero, ma noi dobbiamo entrare in campo e fare il meglio».

SULLA CHAMPIONS – «Non sai mai come può andare. Ci sono più partite ma poi bisogna vedere anche le altre squadre. Dovremo fare il meglio con le squadre che sfideremo».

SUL CAMPIONATO – «Non pensavamo di iniziare in questo modo. Il Milan ha qualità, ha giocatori che possiamo riprenderci, ogni partita ha delle insidie ma non deve mai mancare l’atteggiamento. Bisogna stare attenti sempre, resettare e cominciare da capo, far si che vengano fuori i nostri lavori».