Baresi, la leggenda rossonera presenta il suo nuovo libro: tutte le info

Baresi, la leggenda rossonera ha presentato il suo nuovo libro. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra Milan

A circa sei ora dalla partita del Milan cresce a dismisura la voglia di vedere la squadra scendere in campo. Alle 18.45, a San Siro, avrà inizio il match dei rossoneri di Champions League contro il Brugge.

Oggi, però, è una giornata importante anche per un altro motivo. In questo momento, a Casa Milan, Franco Baresi sta presentando il suo nuovo libro intitolato “Ancora in gioco. Il viaggio interiore del Capitano“. La leggenda rossonera, in questo libro, racconta tutte le sue emozioni della carriera.