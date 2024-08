Baresi DICE la sua: «Il Milan DEVE PENSARE sempre a QUESTO. IN CAMPO dobbiamo fare così»

Il vicepresidente del Milan Franco Baresi ha detto la sua a margine dei sorteggi della nuova Uefa Champions League

Alla fine dei sorteggi della nuova Champions League, il vicepresidente del Milan Franco Baresi ha rilasciato alcune dichiarazioni.

LE SUE PAROLE – «Il Milan deve pensare sempre a giocare per vincere sia in Italia che all’Estero. Poi che il Milan abbia una cultura dove in Europa sono sempre state fatte partite importanti è vero, ma noi dobbiamo entrare in campo e fare il meglio».

