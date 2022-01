ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Frenkie De Jong via dal Barcellona? Il centrocampista olandese può salutare a fine stagione, mezza Europa su di lui

Come riferito da Marca, Frenkie De Jong potrebbe presto lasciare il Barcellona. Bayern Monaco in prima fila per assicurarsi la sua firma, ma non è il solo club interessato.

Sulle tracce dell’olandese, infatti, sono forti anche Chelsea, Manchester City e PSG.