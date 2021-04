Joan Laporta, presidente del Barcellona, non molla sulla Superlega e ai microfoni di TV3 ha dichiarato come questa nuova competizione sia una necessità per il calcio.

«Dobbiamo mantenere una posizione di prudenza. La Superlega è una necessità, ma l’ultima parola spetterà ai nostri partner. Dovrà essere una competizione attraente, basata sui meriti sportivi. Noi difendiamo i campionati nazionali e siamo aperti a un dialogo con la UEFA. Abbiamo bisogno di più risorse per rendere il calcio un grande spettacolo e penso che ci sarà un’intesa. Ci sono state pressioni su alcuni club, ma la proposta è ancora valida. Facciamo investimenti molto importanti, gli stipendi sono altissimi e tutte queste variabili devono essere tenute in considerazione, insieme ai meriti sportivi».