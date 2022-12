Barberis: «San Siro? Rischio di trovarsi con un pugno di mosche»

Filippo Barberis, consigliere comunale, ha rilasciato qualche dichiarazione riguardo la questione San Siro

«Non ci sarebbe niente di più lontano dagli interessi della città di vedere le squadre che se ne vanno ma lo stadio e l’area restano così. È un problema su che non possiamo fare finta non esista, c’è il rischio concreto di trovarsi un pugno di mosche in mano, un manufatto di cui non sappiamo cosa fare e un’area abbandonata. Il vincolo architettonico di cui si parla rischia di essere la morte della struttura, perché se non si può toccare è certo che la struttura rimarrà abbandonata. Il nostro compito è fare modo che l’ambizione dei club si concili con l’interesse pubblico»