Barberis: «Nuovo stadio? Basta improvvisazioni, vi spiego»

Il capogruppo del Pd Filippo Barberis va all’attacco sul nuovo stadio, in una breve intervista rilasciata a Libero, le sue parole

Il capogruppo del Pd Filippo Barberis va all’attacco sul nuovo stadio, in una breve intervista rilasciata a Libero, le sue parole:

«Basta improvvisazioni. la necessità di un profondo intervento di riqualificazione dell’area non è per me in discussione. Sono stati fatti importanti passi avanti sul progetto, sulle volumetrie, sul verde e sui servizi».