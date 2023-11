Balotelli: «Leao? Se si impegnasse come col Napoli sarebbe devastante»

L’ex attaccante del Milan, Mario Balotelli, ha voluto dire la sua sulla prestazione offerta da Rafael Leao contro il Napoli

Intervenuto su TV Play, Mario Balotelli si è espresso così su Rafael Leao dopo la prestazione del portoghese in Napoli-Milan.

LE PAROLE – «Se Leao si impegnasse sempre come contro il Napoli, sarebbe devastante. Nel calcio italiano oramai non c’è più nulla da dire, quindi ci si attacca a cavolate come la reazione alla sostituzione di Giroud e dello stesso portoghese contro gli azzurri».