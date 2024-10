Balotelli, grande accelerata per il ritorno in Serie A: ore infuocate per l’ex Milan

Balotelli, l’ex Milan è sempre più vicino al rientro in Serie A. L’ultimo annuncio di mercato infiamma i tifosi, le ultimissime notizie

Mario Balotelli, ex giocatore del Milan, non è mai stato così vicino al ritorno in Serie A. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira l’intesa con il Genoa è sempre più vicina.

BALOTELLI, LE ULTIMISSIME – «Dopo aver ingaggiato Gaston Pereiro come mezzala offensiva (domani la firma), il Genoa non si ferma a questo acquisto e accelera per l’attaccante. Intesa sempre più vicina con lo svincolato Mario Balotelli, che firmerebbe fino al 30 giugno 2025».