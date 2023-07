Ballo-Touré Milan, due offerte sul tavolo dei rossoneri: i dettagli

Fodé Ballo-Touré è prossimo a dire addio al Milan. Per il terzino senegalese sono arrivate ben due offerte: ecco quali

Fodé Ballo-Touré potrebbe dire addio al Milan a breve. La sua esperienza in rossonero, non molto positiva, sta per giungere al termine. Sulle sue tracce non c’è soltanto il Bologna.

Come riferisce gianlucadimarzio.com, sul tavolo dei rossoneri ci sono ben due offerte: oltre a quella dei rossoblù (che propongono un prestito con diritto di riscatto) c’è anche il Fulham che ha presentata un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo attorno ai 4 milioni di euro.