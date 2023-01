Silvio Baldini, famoso allenatore del Palermo tra le altre, ha parlato della corsa scudetto in Serie A: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW, Silvio Baldini ha parlato così della corsa scudetto in Serie A:

«Le variabili non sono ponderabili. Saranno più bravi quelli che reggeranno. Faccio il tifo per il Napoli, per Spalletti. O per Pioli, altro allenatore preparato».