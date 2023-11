Baldanzi Milan, Pastorello svela il retroscena: «Mi spiace non averlo portato alla Fiorentina». Le parole del procuratore

Il procuratore Federico Pastorello ha rilasciato un’intervista a TMW in cui ha trattato molti temi tra cui anche il manco trasferimento di Baldanzi, obiettivo del mercato Milan, alla Fiorentina.

PAROLE – «Quella che mi è dispiaciuta di più è quella del trasferimento di Tommaso Baldanzi dall’Empoli alla Fiorentina. Effettivamente ci abbiamo lavorato tanto, le parti coinvolte avevano capito la nostra volontà e il lavoro che abbiamo provato a fare. Purtroppo spesso e volentieri c’è anche un effetto domino e la chiave di volta negativa è stato il mancato trasferimento di Castrovilli al Bournemouth. La Fiorentina si è trovata con un budget inferiore da poter investire sul mercato. A quel punto l’offerta era meno interessante e l’Empoli aveva ceduto anche Parisi e Vicario. Quella azzurra è una società molto attenta, non cede mai in un’unica sessione di mercato più di 1/2 giocatori. Mi è dispiaciuto molto, il ragazzo se la meritava e sarebbe stato lusingato di avere questa opportunità. Mi è dispiaciuto moltissimo e purtroppo questa cosa è costata anche il cambio di agente da parte di Baldanzi: sono dinamiche che oggi succedono, c’è la tendenza a giudicare l’operato di un agente per una cosa che si verifica o meno. Purtroppo però come anche in campo a volte non riesci a giocare bene, anche nel nostro settore i dettagli, nonostante il tanto lavoro, determinano il risultato positivo o negativo».