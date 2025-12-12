Bakker analizza il derby Milan Femminile Inter Women: «La sfida di domani…»

Bakker ha analizzato il derby di domani tra Milan Femminile e Inter Women: l’analisi del tecnico in vista della stracittadina

È tutto pronto per il derby meneghino della Serie A Women 2025/26! Il Milan si prepara ad affrontare l’Inter nella 9ª giornata di campionato, in programma domani, sabato 13 dicembre, alle ore 15:00. Il teatro della sfida sarà lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, campo abituale del Milan Futuro.

Le rossonere, guidate da coach Suzanne Bakker, arrivano all’appuntamento forti di una vittoria convincente per 2-0 contro il Napoli Women nell’ultima giornata, un risultato che ha permesso al club di mantenere salda la 5ª posizione in classifica. La squadra è determinata a ottenere un altro risultato favorevole in questo incontro avvincente contro la formazione di mister Piovani.

Bakker, le parole alla vigilia del derby

Alla vigilia del match, coach Bakker ha caricato l’ambiente, sottolineando l’importanza emotiva del derby:

PAROLE – «Il derby di Milano è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione, è Milano. Una gara speciale che attendevamo e che siamo pronte ad affrontare».

Nonostante l’entusiasmo, il Milan deve fare i conti con diverse assenze: saranno out Cernoia, Dompig e Renzotti, che si aggiungono alle lungodegenti Babb, Gemmi, Zanini e Sorelli.