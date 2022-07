Bakayoko fermato dalla polizia con la pistola: poi gli agenti si accorgono dell’errore. Il rossonero era in macchina

Tiémoué Bakayoko sfortunato protagonista di un episodio che ha del surreale. Come riferito da fanpage il centrocampista del Milan è stato fermato mentre era in automobile in centro a Milano.

Costretto a scendere dal veicolo, è stato perquisito da un agente mentre un altro puntava la pistola contro la vettura. Dopo pochi secondi un terzo agente si avvicina per porre fine alla scena che al momento resta senza spiegazione.