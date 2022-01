ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bakayoko in difficoltà? La spiegazione di Pioli. Il tecnico parla così del centrocampista rossonero

In conferenza stampa Pioli si è soffermato a parlare di Bakayoko.

BAKAYOKO – «Le difficoltà iniziali sono dovute alle sue condizioni. Aveva qualche problemino ed era in ritardo. Ha cambiato i suoi principi di gioco e ha conosciuto il nostro modo di giocare. Sono convinto sia molto forte, è stato sfortunato in alcuni positivi. Le sue prestazioni sono state buone ma può far meglio»