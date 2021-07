Bakayoko, Chelsea d’accordo ma prima dovrà studiare un piano per evitare di rimanere danneggiati da una trattativa troppo precipitosa

VERSO LA CHIUSURA- Il centrocampista francese potrebbe tornare in rossonero ancora un volta e sempre in modalità prestito: come riporta Tuttosport, però, è più probabile che il Chelsea lo dia a titolo temporaneo ma solo negli ultimi giorni di mercato, dato che mancano ancora diverse settimane alla chiusura delle contrattazioni.