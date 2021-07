Calciomercato Milan, Bakayoko spinge per tornare: la posizione di Maldini

Calciomercato Milan, Bakayoko ha in testa solo il Milan e spinge per tornare: Maldini prepara l’assalto per fine agosto

Calciomercato Milan, Bakayoko ha in testa solo il Diavolo e ha declinato tutte le altre proposte. Dopo il rinnovo unilaterale fatto scattare dal Chelsea, che ha prolungato il contratto del francese al 2023, Bakayoko sta aspettando solo che le due società si accordino.

MALDINI PUNTA AL PRESTITO – Il DT rossonero tiene in grande considerazione l’ex Napoli e punta a prenderlo a fine mercato: un prestito con diritto di riscatto a 10-12 milioni potrebbe essere la soluzione perfetta per mettere d’accordo tutte le parti in causa.