Audero: «Prossima stagione? Le big soffriranno molto»

Il portiere della Samp Emil Audero ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato la pausa per il Mondiale in Qatar: le big soffriranno

Per Emil Audero, portiere della Sampdoria, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, a patire maggiormente la pausa di campionato per il Mondiale in Qatar saranno le big.

«Si tratta di una cosa nuova per tutti. A mio avviso possono risentirne di più le squadre di prima fascia perché avranno molti giocatori in nazionale. Talvolta ci sono infortuni, penso a quanto accaduto a Chiesa per la Juventus, che poi condizionano l’intera stagione. Credo che bisognerà essere più bravi a gestire il cammino sino alla sosta, rispetto alla pausa in se stessa. Ho sempre sostenuto che chi gioca le coppe fa uno sport a parte».