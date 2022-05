Audero: «Inter? Le partite vanno rispettate»

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha fatto il punto sulla salvezza, sul Derby della Lanterna e sul futuro: le sue parole

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha fatto il punto sulla salvezza, sul Derby della Lanterna e sul futuro: le sue parole a Tuttosport:

«Dobbiamo andare a Milano a fare una partita seria. Le partite vanno rispettate. In questo caso ancora di più. È normale che non sarà facile per più motivi, ma è anche vero che abbiamo fatto vedere con la Fiorentina che se abbiamo la testa leggera le cose possiamo farle bene, anche meglio. Oggi me la godo. Vado a giocarmi una bella partita di calcio in uno stadio tutto esaurito. Un contesto, un clima di attenzione a livelli altissimi. Di conseguenza vado a San Siro per fare una bella figura e giocare la mia, la nostra, partita. Certo, la forza dell’Inter e il momento che sta attraversando lo conosciamo tutti».

