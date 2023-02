Atletico Madrid, polemiche social dopo il derby: «Niente di nuovo»

L’Atletico Madrid polemico contro l’arbitraggio nel derby contro il Real al Bernabeu, il tweet della società non lascia dubbi

Atletico Madrid furibondo con l’arbitraggio dopo il pareggio contro il Real nel Derby di Madrid. Oltre al rosso per Correa, i Colchoneros reclamano anche un rigore non dato per un fallo subito da Morata e altre scelte arbitrali, a loro modo di vedere, unidirezionali. I tweet sui canali social del club.

Nada nuevo en el Bernabéu. — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2023