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Athekame a Milan TV: «Siamo entrati più cattivi, anche io, volevo fare belle cose»

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53 minuti ago

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Athekame nel post partita di Milan Torino, gara giocata ieri alle ore 18:00, è intervenuto ai microfoni di Milan TV

Al termine di Milan-Torino, match andato in scena a San Siro, ai microfoni di Milan TV è intervenuto Zachary Athekame. Queste le sue dichiarazioni:

IL SUO INGRESSO IN CAMPO – «Il secondo tempo penso che con il mister e tutti abbiamo parlato bene. Siamo entrati più cattivi, anche io, volevo fare belle cose».

LA SUA CRESCITA PERSONALE«Lavoro molto durante l’allenamento con staff e squadra. Quando entro in campo voglio fare bene per la squadra. Sono contento, soprattutto del gruppo che è la cosa più importante».

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