Atalanta Verona 2-2, bergamaschi dalla doppia faccia: Gasperini si fa rimontare. Il tabellino del posticipo

Altro show e altro pareggio in questa settimana di Serie A dove tante big, come anche il Milan, sono state fermate: Atalanta Verona termina 2-2.

Sembrava tutto facile per i bergamaschi che avevano raddoppiato nei primi minuti della prima frazione con Scamacca ed Ederson: nel secondo tempo i veneti sono entrati con piglio diverso, così come i nerazzurri, e hanno rimontato conquistando un punto molto importante in ottica salvezza.