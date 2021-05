Atalanta-Milan, sui social i tifosi stanno citando una famosa partita

Il 23 maggio, ore 20.45, a Bergamo andrà in scena la sfida tra Milan e Atalanta. Il ricordo dei tifosi rossoneri

Il 23 maggio, ore 20.45, a Bergamo andrà in scena la sfida tra Milan e Atalanta. La gara deciderà l’accesso alla prossima Champions League. Sui social molti hanno ricordato come quell’orario e quella data fanno venire alla mente dolci ricordi per i tifosi milanisti.

Ovviamente il riferimento è alla finale di Atene contro il Liverpool.