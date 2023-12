Atalanta Milan: Giroud mette nel mirino il tabù contro i neroazzurri

Sabato sera il Milan affronterà in campionato l’Atalanta. I rossoneri riavranno a disposizione Giroud che ha un obiettivo

Tabù da sfatare. Sabato sera il Milan affronterà in campionato l’Atalanta. I rossoneri riavranno a disposizione Giroud che ha un obiettivo:

come riportato da Sky Sport l’attaccante ha segnato almeno un gol contro le big con il Napoli sua vittima preferita. L’unica contro cui non ha mai segnato è proprio la squadra bergamasca: 0 gol e 0 assist fino a ora in 3 confronti.