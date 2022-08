Atalanta Milan, regine di aggressività: le statistiche

Atalanta e Milan sono le regine in Italia in termini di aggressività. Le statistiche delle formazioni di Gasperini e Pioli

Il Milan e l’Atalanta si sfideranno questa sera in un match tutto pressing e aggressività. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due squadre sono leader in Italia per quanto riguarda il recupero palla. Ecco alcune statistiche.