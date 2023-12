Atalanta Milan: lesione al muscolo otturatore per Djimsiti. Le ultime in vista della sfida di sabato e l’esito degli esami

Tegola per l’Atalanta in vista del big match di sabato 9 dicembre contro il Milan: out Djimsiti per infortunio.

Infatti, gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidanziato che si tratta di una lesione di primo grado al muscolo otturatore interno sinistro.