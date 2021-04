Atalanta, Gasperini rischia una pesante e lunga squalifica in merito alla questione antidoping che il Corsera di questa mattina spiega così

Atalanta, Gasperini rischia una pesante e lunga squalifica in merito alla questione antidoping che il Corsera di questa mattina spiega così: “Atalanta, antidoping a sorpresa e Gasperini perde la pazienza. Il tecnico rischia una squalifica di 20 giorni: offese all’ispettore inviato per esami”.

LA SITUAZIONE- Come riporta il quotidiano, il 7 febbraio scorso con una lista di quattro atleti dell’Atalanta da sottoporre a un controllo a sorpresa a Zingonia, l’ispettore medico incaricato degli esami da Nado Italia — la nostra agenzia antidoping di stato — non sarebbe stato “ben trattato”. Il suo rapporto su quanto successo quel giorno, spiega il quotidiano, ha provocato il deferimento di Gian Piero Gasperini al Tribunale Nazionale Antidoping (il primo nella storia per un allenatore di serie A) per la violazione di un articolo del Codice Wada raramente contestato dai magistrati sportivi, il 3.3, che denota «comportamento offensivo nei confronti del personale addetto al controllo antidoping». Gasperini “— trapela dagli ambienti Nado — avrebbe perso le staffe, insultato pesantemente l’ufficiale medico e l’intero «sistema» dell’antidoping invitando il suo giocatore a tornare ad allenarsi”.