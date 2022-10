Atalanta: ecco l’asta benefica «Una maglia per Simone»

L’asta Ebay per aiutare Simone nella lotta contro la sua malattia: in vendita molte maglie da gara dell’Atalanta (e altre squadre).

Il calcio è anche un contesto dove si cerca anche di aiutare chi è più in difficoltà. Una delle associazioni più famose è quella di ARenBi’ Onlus, che da anni coinvolge molti collezionisti per aiutare nella lotta contro le malattie, facendo aste benefiche su maglie, scarpini, parastinchi indossate dai calciatori.

L’ultima inaugurata per sostenere Simone: un bambino che sta combattendo una battaglia molto difficile. Le casacche proposte sono la maggior parte a tema Atalanta: da Maehle a Malinovskyi, da Sportiello a Raimondi, fino ad arrivare a Padoin, oltre agli scarpini indossati da Davide Zappacosta. Una collezione assai interessante per gli appassionati, e se tale asta è fatta per aiutare qualcuno in difficoltà vale addirittura doppio.