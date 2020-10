Atalanta e Lazio faticano: il Milan può andare in fuga per la Champions

Atalanta e Lazio in crisi, il Milan può guadagnare un bel vantaggio in ottica qualificazione in Champions

L’Atalanta ha incassato un’altra sconfitta contro la Sampdoria. Dopo quella pesante contro il Napoli, gli uomini di Gasperini fanno registrare un’altra caduta. È innegabile come la Champions League tolga molte energie ad una squadra che non ha una rosa ampia.

Discorso simile per la Lazio che in Champions ha battuto il Borussia Dortmund, ma in campionato fatica tantissimo in questo inizio di stagione. Il Milan, tralasciando per il momento i sogni (impossibili) di scudetto, già lunedì sera contro la Roma può dare una scossa alla lotta Champions andando a +6 sull’Atalanta e confermando il +8 sulla Lazio.