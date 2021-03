Astori, il ricordo su Pioli: «Continuava a piangere, lacrime implacabili»

Riccardo Saponara, ex compagni di Davide Astori nel 2018 alla Fiorentina, ricorda la disperazione di Pioli in quel tragico giorno

«Mi voltai verso Vincent (Laurini ndr) con gli occhi sbarrati. Come avrei dovuto comunicargli una cosa del genere? Non ci fu il tempo, perché qualcuno bussò alla porta della nostra camera. Aprii con la forza di chi ha smarrito il proprio io, di chi non è padrone del proprio corpo per qualche secondo. Era il mister. C’era Stefano Pioli in lacrime: ‘Davide non c’è più’. Continuava a piangere, lacrime implacabili. Mi abbracciò forte, un gesto che avvertii come disperato».