Assemblea dei Soci Milan: fissato l’appuntamento. Tutti i dettagli

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale fa sapere che il 26 ottobre si terrà l’Assemblea Ordinaria dei soci. Ecco il comunicato del club rossonero:

I signori azionisti sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A., convocata per il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 16.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 ottobre 2021 stessi ora e luogo, in seconda convocazione. Il tutto si svolgerà in videoconferenza.