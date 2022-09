Asensio: «Futuro? Ci sono tante voci e tanti club…». Le parole dell’attaccante spagnolo del Real Madrid

Marco Asensio, dopo le voci sul possibile interesse del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Partidazo de la Cope per fare chiarezza. Ecco le parole dello spagnolo, accostato anche al Milan:

«Sinceramente non so se il Barça mi vuole. Molti altri club sono usciti come il Barça… Non ci ho pensato né ho valutato quella possibilità. Ci sono tante voci, speculazioni, ed è normale. Tra 7 mesi posso firmare con qualsiasi club ed è normale che escano molti club, e sicuramente ne usciranno altri. Se escludo di giocare al Barcellona? Al momento non ho pensato al Barcellona, né ho apprezzato. In questo momento non so darti una risposta, non lo so»