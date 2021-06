Milan Primavera in campo. I ragazzi di Giunti impegnati contro l’Ascoli per continuare la corsa ai play-off

Milan Primavera, continua la corsa ai play-off. I rossoneri sono impegnati sul campo dell’Ascoli in una gara da non fallire per tenere viva la speranza del 6° posto. La squadra di Giunti, con un successo, andrebbe a -2 dall’Empoli in attesa del match dei toscani contro la capolista Inter.

Ascoli Milan Primavera 0-0 LIVE

1′ SI COMINCIA! – Parte il match con la squadra di Giunti in possesso di palla.

10.45 – Squadre che stanno ultimando le operazioni di riscaldamento. Tra poco il calcio d’inizio.

Ascoli-Milan Primavera 0-0: tabellino

ASCOLI (4-3-3): Bolletta; Poulsoni, Luongo, Alagna, Markovic; Ceccarelli, D’Agostino, Olivieri; Re, Lisi, Intinacelli.

A disp.: Raffaelli, D’Ainzara, Gurini, Colistra, Franzolini, Rosolino, Suliani, Mangini, Palazzino, Riccardi, Radano. All.: Seccardini.

MILAN (4-3-3): Moleri; Coubis, Michelis, Filì, Kerkez; Mionic, Tolomello, Saco; Nasti, Tonin, Capone. A disp.: Pseftis, Paloschi, Oddi, Pobi, Cretti, Frigerio, Robotti, Di Gesù, Amore, Ferraris. All.: Giunti.

ARBITRO: Sajmir Kumara

ASSISTENTI: Munerati – Franco

